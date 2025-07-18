السلطات الأميركية: 3 قتلى على الأقل في حادث بمركز تدريب للشرطة الأميركية في لوس أنجليس

أعلنت الحكومة الأميركية، عن "مقتل ثلاثة أشخاص في حادث داخل مركز تدريب للشرطة الأميركية في لوس أنجليس"، فيما تحدثت وسائل إعلام عن وقوع انفجار. ولفتت وزيرة العدل بام بوندي، الى أنه "يبدو أن حادثا رهيبا أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في منشأة للتدريب"، مشيرةً إلى أن "محققين وصلوا إلى المكان ويعملون للحصول على مزيد من المعلومات".

