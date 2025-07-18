الرئاسة التركية: أردوغان أكد لبوتين أن تركيا تهدف لتحقيق الاستقرار والأمن في سوريا وإعادة بناءها سريعا

أعلنت الرئاسة التركية، أن "أردوغان بحث هاتفيا مع بوتين العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية"، لافتةً الى أن " أردوغان أكد خلال اتصال هاتفي مع بوتين أن الاشتباكات التي وقعت بعد انسحاب القوات الأمنية السورية من السويداء تهدد استقرار المنطقة".

وذكرت الرئاسة التركية، أن "أردوغان شدد خلال اتصال هاتفي مع بوتين على أهمية عدم انتهاك إسرائيل لسيادة سوريا، وأكد أكد له أن ​تركيا​ تهدف إلى تحقيق الاستقرار والأمن في سوريا وإعادة بناءها سريعا".

كذلك لفتت الى أن "تركيا ستستضيف جولة جديدة من محادثات موسكو وكييف في إسطنبول فور تحديد موعد".