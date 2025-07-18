مجموعة العشرين تتوصل إلى بيان مشترك بشأن قضايا عدة

ابوظبي - سيف اليزيد - توصل وزراء مالية دول مجموعة العشرين، التي تضم دولا نامية ومتقدمة، إلى بيان ختامي مشترك خلال اجتماعهم في مدينة ديربان في جنوب أفريقيا.

يتضمن البيان، الذي نشرته اليوم الجمعة الرئاسة الجنوب أفريقية للمجموعة، توافقا بشأن تحديات رئيسية تواجه الاقتصاد العالمي.

تشمل هذه التحديات الحروب والنزاعات المستمرة، والخلافات التجارية، والاضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية، وارتفاع مستويات الديون، والكوارث الطبيعية، التي تؤثر، بحسب ما ورد في البيان، على النمو الاقتصادي والاستقرار المالي واستقرار الأسعار.

واجتمع وزراء مالية مجموعة العشرين عدة مرات منذ بداية العام، لكنهم لم يتمكنوا من التوصل إلى بيان مشترك في الاجتماعات السابقة.

ومن المقرر عقد قمة مجموعة العشرين لرؤساء الدول والحكومات في مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا. وتضم المجموعة 19 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي.