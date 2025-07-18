البرازيل.. محكمة تأمر الرئيس السابق بوضع سوار مراقبة

ابوظبي - سيف اليزيد - أصدرت المحكمة العليا في البرازيل أمرا للرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو بارتداء سوار مراقبة إلكتروني في الكاحل، لتتبع تحركاته، حسبما أعلن مكتبه الصحفي اليوم الجمعة.

جاء هذا التطور فيما قامت الشرطة الاتحادية بتنفيذ عمليات تفتيش في منزله ومقر حزبه في العاصمة برازيليا، بحسب مصادر مطلعة على القرار القضائي.

وأفادت مصادر إعلامية محلية بأن بولسونارو منع أيضا من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو التواصل مع أشخاص آخرين قيد التحقيق من قبل المحكمة الاتحادية العليا، ومن بينهم ابنه، إدواردو بولسونارو، (وهو عضو في الكونغرس البرازيلي.

وأفاد بيان للشرطة بأن عناصرها في برازيليا نفذوا "أمرين بتفتيش ومصادرة مواد، بالإضافة إلى إجراءات احترازية لا تشمل الاعتقال"، تنفيذا لقرار المحكمة العليا، وذلك دون أن تذكر اسم بولسونارو صراحة.

يواجه الرئيس البرازيلي السابق حاليا محاكمة أمام المحكمة العليا بتهمة محاولة مزعومة للانقلاب لقلب نتائج انتخابات 2022 التي خسرها أمام الرئيس الحالي اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وأظهرت لقطات مصورة جوا بثتها وسائل إعلام محلية وجود مركبات للشرطة الاتحادية خارج مقر إقامة بولسونارو في برازيليا.

من جانبه، قال النائب البرلماني سوستينيس كافالكانتي، زعيم حزب بولسونارو في البرلمان، إن الضباط فتشوا أيضا مكتب بولسونارو في المقر الرئيسي للحزب.