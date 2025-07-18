"تأويلات مغلوطة".. "يمامة" يرد على تصريحه حول ذكر حزب الوفد في القرآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، أنه لم يقل إن الحزب مذكور في القرآن الكريم، بل استشهد بكلمة "وفدًا" كدعاء مستوحى من الآية في سورة مريم.

خلال مداخلة على قناة "صدى البلد"، أوضح يمامة أن قوله جاء في سياق روحي يعكس تمنيًا بأن يكون الحزب جزءًا من المتقين الذين يُحشرون إلى الرحمن وفدًا.

وأشار الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، إلى أن الجدل الذي أثير حول تصريحه كان نتيجة تأويلات مغلوطة من بعض الأطراف، خاصة أنصار الإخوان.

وأضاف أن هذه التأويلات تهدف إلى التشويش على القضايا السياسية الجادة التي ناقشها في الحوار، موضحًا أن كلمة "وفدًا" في الآية القرآنية تتعلق بمشهد يوم القيامة، ولا صلة لها بالحزب ككيان سياسي من حيث النشأة أو الطبيعة.

وأكد أن القرآن الكريم سابق على وجود الأحزاب السياسية، وأن استخدامه للكلمة كان مجرد دعاء وليس ادّعاءً بأي ارتباط مباشر.

وأشار إلى أن النقاشات كان يجب أن تركز على القضايا السياسية التي تناولها الحوار، مثل دور حزب الوفد في دعم الدولة المصرية، بدلاً من التركيز على تأويل كلمة خارج سياقها.

وأضاف أن هذا التصيد يعكس عبثًا مقصودًا لبعض الجهات التي تسعى لتحريف النقاشات الجادة.

ودعا يمامة إلى التركيز على المضمون السياسي والوطني للحوارات بدلاً من التأويلات الخاطئة، مؤكدًا أن تصريحه كان تعبيرًا روحيًا مستلهمًا من القرآن، وأن حزب الوفد يظل ملتزمًا بدوره كحزب سياسي يخدم المصالح الوطنية.