حزب الريادة: القاهرة والرياض ركيزتان لاستقرار المنطقة

قال الدكتور سراج عليوة، أمين تنظيم حزب الريادة، إن العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية تُجسِّد نموذجًا فريدًا في التضامن العربي والتكامل الاستراتيجي، حيث تستند إلى قاعدة صلبة من المصالح المشتركة والثقة المتبادلة، لافتًا إلى أن هذه العلاقة تمثل أحد الأعمدة الرئيسية لضمان استقرار المنطقة وتوازنها في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه العالم العربي.

وأضاف عليوة أن اللقاء الذي جمع بين وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان في مدينة العلمين، يعكس مدى التفاهم السياسي والتناغم في الرؤى بين القيادتين، ويؤكد استمرار التنسيق العميق في الملفات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأوضاع المعقدة في السودان، ليبيا، سوريا، واليمن.

وأشار إلى أن الإعلان عن إنشاء "مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي" يُعد خطوة متقدمة تعبر عن الإرادة المشتركة للبلدين في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري، وتحويل التحديات العالمية إلى فرص تنموية حقيقية، بما يحقق تطلعات الشعبين في الاستقرار والازدهار.

وأكد أمين تنظيم حزب الريادة أن العلاقات بين القاهرة والرياض لا تُقاس فقط بالأطر السياسية أو الاقتصادية، بل تمتد إلى عمق شعبي يعكس تاريخًا طويلًا من الارتباط والتضامن في مختلف المحطات المصيرية، مشددًا على أن هذه العلاقة أصبحت تمثل صمام أمان للمنطقة، ومحورًا فاعلًا في صون الأمن القومي العربي.

واختتم عليوة بالتأكيد على أن التنسيق المصري السعودي يمثل أداة رئيسية في دعم القضايا العربية، والتصدي للمخططات التي تستهدف زعزعة استقرار الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن العلاقة بين البلدين تمضي بثبات نحو مزيد من التكامل الاستراتيجي الذي يصب في مصلحة الأمة بأسرها.