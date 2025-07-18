الجبهة الوطنية يعلن أسماء 12 مرشحا للحزب على القائمة الوطنية لانتخابات الشيوخ

- 1/2
القاهرة - سامية سيد - كتبت إسراء بدرالجمعة، 18 يوليو 2025 07:27 م
أعلن حزب الجبهة الوطنية، أسماء مرشحيه لانتخابات مجلس الشيوخ، على القائمة الوطنية من أجل مصر، خيث يدفع حزب الجبهة بـ12 مرشحا ضمن القائمة الوطنية، وهم:
ياسر السيد عبدالمقصود على – محافظة القاهرة
يوستينا رامى جورج سعيد – محافظة القاهرة
هيثم محمد على العواضى – محافظة الدقهلية
عادل مأمون إسماعيل عثمان – محافظة الغربية
أحمد سمير حامد الحمامصى – محافظة الجيزة
حسام سعيد عبدالفتاح على – محافظة الجيزة
محمد صلاح الدين محمد البدرى – محافظة المنيا
أحمد مصطفى محمد عدلى – محافظة سوهاج
وفاء محمد رشاد خلف الله عابدين – محافظة قنا
جلال عبدالله عبدالعزيز عمر – محافظة الشرقية
فايز إبراهيم محمد أحمد – محافظة شمال سيناء
داليا سعد يوسف أحمد - محافظة الإسماعيلية
