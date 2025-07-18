الارشيف / اخبار العالم

الجبهة الوطنية يعلن أسماء 12 مرشحا للحزب على القائمة الوطنية لانتخابات الشيوخ

0 نشر
0 تبليغ

  • الجبهة الوطنية يعلن أسماء 12 مرشحا للحزب على القائمة الوطنية لانتخابات الشيوخ 1/2
  • الجبهة الوطنية يعلن أسماء 12 مرشحا للحزب على القائمة الوطنية لانتخابات الشيوخ 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن الجبهة الوطنية يعلن أسماء 12 مرشحا للحزب على القائمة الوطنية لانتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت إسراء بدر

الجمعة، 18 يوليو 2025 07:27 م

أعلن حزب الجبهة الوطنية، أسماء مرشحيه لانتخابات مجلس الشيوخ، على القائمة الوطنية من أجل مصر، خيث يدفع حزب الجبهة بـ12 مرشحا ضمن القائمة الوطنية، وهم:

ياسر السيد عبدالمقصود على – محافظة القاهرة

يوستينا رامى جورج سعيد – محافظة القاهرة

هيثم محمد على العواضى – محافظة الدقهلية

عادل مأمون إسماعيل عثمان – محافظة الغربية

أحمد سمير حامد الحمامصى – محافظة الجيزة

حسام سعيد عبدالفتاح على – محافظة الجيزة

محمد صلاح الدين محمد البدرى – محافظة المنيا

أحمد مصطفى محمد عدلى – محافظة سوهاج

وفاء محمد رشاد خلف الله عابدين – محافظة قنا

جلال عبدالله عبدالعزيز عمر – محافظة الشرقية

فايز إبراهيم محمد أحمد – محافظة شمال سيناء

داليا سعد يوسف أحمد - محافظة الإسماعيلية

 


حزب الجبهة الوطنية

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements