شكرا لقرائتكم خبر عن الجبهة الوطنية يعلن أسماء 12 مرشحا للحزب على القائمة الوطنية لانتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

أعلن حزب الجبهة الوطنية، أسماء مرشحيه لانتخابات مجلس الشيوخ، على القائمة الوطنية من أجل مصر، خيث يدفع حزب الجبهة بـ12 مرشحا ضمن القائمة الوطنية، وهم:

ياسر السيد عبدالمقصود على – محافظة القاهرة

يوستينا رامى جورج سعيد – محافظة القاهرة

هيثم محمد على العواضى – محافظة الدقهلية

عادل مأمون إسماعيل عثمان – محافظة الغربية

أحمد سمير حامد الحمامصى – محافظة الجيزة

حسام سعيد عبدالفتاح على – محافظة الجيزة

محمد صلاح الدين محمد البدرى – محافظة المنيا

أحمد مصطفى محمد عدلى – محافظة سوهاج

وفاء محمد رشاد خلف الله عابدين – محافظة قنا

جلال عبدالله عبدالعزيز عمر – محافظة الشرقية

فايز إبراهيم محمد أحمد – محافظة شمال سيناء

داليا سعد يوسف أحمد - محافظة الإسماعيلية