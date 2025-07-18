شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين يشكل لجنة عليا لرصد الأداء الإعلامى لانتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

أصدر النائب الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، قرارًا بتشكيل لجنة عليا متخصصة لرصد الأداء الإعلامى في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وتضم نخبة من خبراء وأساتذة الإعلام فى مصر، وذلك بهدف متابعة وتقييم التغطية الإعلامية للعملية الانتخابية.

وتتولى اللجنة، برئاسة محجوب سعده سكرتير عام نقابة الإعلاميين، مهمة الرصد والتحليل المهنى لأداء الوسائل الإعلامية المصرية الرسمية والخاصة، المرئية والمسموعة، فضلًا عن متابعة أداء الوسائل الإعلامية الأجنبية التى تقوم بتغطية انتخابات مجلس الشيوخ.

وأكد نقيب الإعلاميين أن اللجنة تضم قامات أكاديمية ومهنية بارزة فى مجال الإعلام، ما يعزز من دقة الرصد والتحليل، ويُسهم فى ضمان تغطية إعلامية مهنية واحترافية، لهذا الاستحقاق الديمقراطى المهم.

هذا وتضم اللجنة فى عضويتها:

أ.د. حسن عماد مكاوى – رئيس لجنة قطاع الدراسات الإعلامية بالمجلس الأعلى للجامعات

أ.د. منى الحديدى – عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

أ.د. سامى الشريف – عميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة

أ.د. عادل عبد الغفار – رئيس الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام

أ.د. هبة شاهين – عميد إعلام جامعة عين شمس

أ.د. رضا عبد الواجد – عميد إعلام الأزهر (بنين)

أ.د. أشرف جلال – عميد إعلام جامعة السويس

أ. عادل العبساوى – وكيل أول وزارة الإعلام السابق

أ.د. عمرو الليثى – رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات الدول الإسلامية

د. محمد عبده – كبير مذيعى الهيئة الوطنية للإعلام

أ.د. ثريا أحمد البدوى – عميد إعلام جامعة القاهرة

أ.د. ممدوح مكاوى – عميد إعلام جامعة بنى سويف

أ.د. حنان يوسف – مستشار رئيس الأكاديمية البحرية لشؤون الإعلام

أ.د. أمانى فهمى – عميد إعلام الجامعة الحديثة للعلوم الإدارية

أ.د. عادل صالح – عميد إعلام الجامعة البريطانية

أ. عبد الفتاح مصطفى – الرئيس التنفيذى لراديو 9090

أ.د. آمال الغزاوى – المعهد الكندى العالى لتكنولوجيا الإعلام الحديث

أ. محمد نوار – رئيس الإذاعة الأسبق

أ. أسامة البهنسى – رئيس قطاع القنوات المتخصصة

أ. عبد الفتاح حسن – خبير الإعلام المرئى والمسموع

أ. مصطفى عمار – رئيس تحرير جريدة الوطن

أ.د. دينا فاروق أبو زيد – عميد إعلام جامعة 6 أكتوبر

أ.د. سهير صالح – عميد إعلام أكاديمية الشروق

أ. دنيا شرف – مذيعة الأخبار

أ. نائلة فاروق – رئيس التلفزيون

أ. عمرو الخياط – عضو الهيئة الوطنية للصحافة ورئيس قناة المحور

أ.د. حسين أمين – أستاذ الإعلام بالجامعة الأمريكية بالقاهرة

الدكتورة إنجى لطفى _مدرس الإعلام بكلية الآداب جامعة حلوان

واختتم النائب الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ بيانه مؤكدًا أن هذا القرار يأتى فى إطار ضمان رسالة إعلامية مهنية والتزام كامل بميثاق الشرف الإعلامى المنشور فى الجريدة الرسمية فى ديسمبر 2017.