نائب رئيس حزب الاتحاد: العلاقات المصرية السعودية تاريخية وراسخة

أكد محمد الشورى، نائب رئيس حزب الاتحاد، القيادى بالحزب أن العلاقات المصرية السعودية تاريخية وراسخة ومتجذرة، وأن مصر والسعودية ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة فى ظل التحديات الإقليمية الراهنة، مشيدًا بما حمله لقاء وزيرى خارجية مصر والسعودية بمدينة العلمين من مضامين ورسائل بالغة الدقة من التأكيد على أن العلاقات بين البلدين قوية ولا تتأثر بمثل تلك الشائعات وهى أقوى من أن تنال منها حملات التشويش المغرضة.

وأشاد "الشورى" بالمواقف المشتركة بين البلدين تجاه الكثير من القضايا خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وضرورة وقف إطلاق النار فى قطاع غزة وضرورة نفاذ المساعدات الإغاثية بشكل كامل لقطاع غزة وتابع قائلًا: وكذلك تناول اللقاء رفض الاعتداءات على سوريا، والتأكيد على الحلول الليبية والسودانية من الداخل، بعيدًا عن الإملاءات الأجنبية

وقال "الشورى" إن مصر والسعودية ركائز إستقرار لمنطقة الشرقة الأوسط فى ظل التطورات الإقليمية الراهنة، و أن اللقاء يعكس حجم الرغبة المتبادلة بين القيادتين فى تحصين المنطقة من الاضطراب، ومواصلة بناء جبهة عربية قوية وقادرة على إدارة ملفاتها بعيدا عن الاستقطاب الخارجى، مشددا على أن العلاقات بين مصر والسعودية تاريخية ومحصنة بالوعى والمواقف.