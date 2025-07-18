شكرا لقرائتكم خبر عن الجبهة الوطنية يعلن أسماء مرشحيه الـ10 على المقاعد الفردية لانتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت إسراء بدرالجمعة، 18 يوليو 2025 08:30 م
أعلن حزب الجبهة الوطنية، أسماء مرشحيه لانتخابات مجلس الشيوخ، على المقاعد الفردية، حيث يدفع حزب الجبهة ب 10 مرشحين وهم:
الغربية - محمد إبراهيم إبراهيم شعيب
الفيوم - عصام محمد حسين عبد الغني
البحيرة - محمود يوسف عبد الواحد على لطيف
الإسكندرية - إيهاب زكريا عطا الله
أسيوط - عمرو إبراهيم أبو العيون
المنوفية - محمد إبراهيم محمد موسى
القليوبية - فتحى دسوقى سيد علي
الدقهلية - إياد محمود محمد صالح
الجيزة - محمود على عبد الله مرجان
بنى سويف - هشام محمد مجدى محمد عبد المجيد
