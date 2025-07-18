شكرا لقرائتكم خبر عن الجبهة الوطنية يعلن أسماء مرشحيه الـ10 على المقاعد الفردية لانتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت إسراء بدر الجمعة، 18 يوليو 2025 08:30 م

أعلن حزب الجبهة الوطنية، أسماء مرشحيه لانتخابات مجلس الشيوخ، على المقاعد الفردية، حيث يدفع حزب الجبهة ب 10 مرشحين وهم: الغربية - محمد إبراهيم إبراهيم شعيب الفيوم - عصام محمد حسين عبد الغني البحيرة - محمود يوسف عبد الواحد على لطيف الإسكندرية - إيهاب زكريا عطا الله أسيوط - عمرو إبراهيم أبو العيون المنوفية - محمد إبراهيم محمد موسى القليوبية - فتحى دسوقى سيد علي الدقهلية - إياد محمود محمد صالح الجيزة - محمود على عبد الله مرجان بنى سويف - هشام محمد مجدى محمد عبد المجيد

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز