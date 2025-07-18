الارشيف / اخبار العالم

الجبهة الوطنية يعلن أسماء مرشحيه الـ10 على المقاعد الفردية لانتخابات الشيوخ

0 نشر
0 تبليغ

الجبهة الوطنية يعلن أسماء مرشحيه الـ10 على المقاعد الفردية لانتخابات الشيوخ

شكرا لقرائتكم خبر عن الجبهة الوطنية يعلن أسماء مرشحيه الـ10 على المقاعد الفردية لانتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت إسراء بدر

الجمعة، 18 يوليو 2025 08:30 م

أعلن حزب الجبهة الوطنية، أسماء مرشحيه لانتخابات مجلس الشيوخ، على المقاعد الفردية، حيث يدفع حزب الجبهة ب 10 مرشحين وهم:

الغربية - محمد إبراهيم إبراهيم شعيب

الفيوم - عصام محمد حسين عبد الغني

البحيرة - محمود يوسف عبد الواحد على لطيف

الإسكندرية - إيهاب زكريا عطا الله

أسيوط - عمرو إبراهيم أبو العيون

المنوفية - محمد إبراهيم محمد موسى

القليوبية - فتحى دسوقى سيد علي

الدقهلية - إياد محمود محمد صالح

الجيزة - محمود على عبد الله مرجان

بنى سويف - هشام محمد مجدى محمد عبد المجيد

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements