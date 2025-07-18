شكرا لقرائتكم خبر عن "الإعلاميين" تشكل غرفة عمليات لتسهيل عمل المكلفين بتغطية انتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار الاستعدادات لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، أصدر النائب الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، قرارًا بتشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لتيسير مهام الإعلاميين المكلفين بالتغطية الإعلامية للعملية الانتخابية.

وتتولى رئاسة الغرفة الإعلامية، النائبة نادية مبروك – عضو مجلس النقابة وعضو مجلس الشيوخ – وتضم فى عضويتها كل من:

سهام صالح - وكيل أول نقابة الإعلاميين

خالد فتوح - أمين صندوق نقابة الإعلاميين

ريهام إبراهيم - عضو مجلس النقابة

أيمن عدلى - عضو مجلس النقابة



وأكد "نقيب الإعلاميين " أن هناك تنسيقًا دائمًا ومباشرًا مع كافة أجهزة الدولة المعنية بالعملية الانتخابية، وذلك لتذليل أى عقبات قد تواجه الإعلاميين خلال أداء مهامهم، سواء من المراسلين أو المحررين أو المخرجين أو مقدمى البرامج ومذيعى النشرات، بما يضمن تغطية إعلامية مهنية، منظمة، وواعية لهذا الاستحقاق الدستوري.