شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للانتخابات تلزم المرشح للشيوخ بـ25 إجراء سلوكيا حتى لا يتعرض للعقوبة والان مع تفاصيل الخبر

ألزمت مدونة السلوك الانتخابى التى أصدرتها الهيئة الوطنية للانتخابات فى مادتها الخامسة؛ المترشحون والأحزاب السياسية والقوائم الانتخابية بأحكام الدستور والقوانين وما تصدره الهيئة الوطنية للانتخابات من قرارات ذات الصلة بالعملية الانتخابية، وعلى الأخص الالتزام بالمعايير الأتية لضبط سلوك العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ 2025.

1 - الحفاظ على الوحدة الوطنية، وأمن واستقرار البلاد

2 - خطاب سياسى نزيه والامتناع عن التمييز أو الحض على الكراهية أو نشر أخبار كاذبة بأى وسيلة مقروءة أو مسموعة أو مرئية.

3 - احترام حرية الرأى والفكر للمترشحين الآخرين والأحزاب السياسية والقوائم الانتخابية الأخرى، وقبول الاختلاف فى الرأي.

4- التعامل مع الهيئة الوطنية للانتخابات ورؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية باحترام والامتثال لهم فيما يخص تنظيم العملية الانتخابية، وحال وجود أى شكوى تقديمها إلى الهيئة للنظر فيها

5- المواعيد المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات للتقدم بطلب الترشح أو سحبه أو التنازل عنه.

6- المواعيد المعلنة لبدء الدعاية الانتخابية ونهايتها وفترة الصمت الانتخابى.

7- الإفصاح عن المعلومات التى أوجبت القوانين الإفصاح عنها وفقا للإجراءات المقررة قانونا، وخاصة حال وجود صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة بين المترشح وبين أى من رئيس أو أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات، أو المدير التنفيذى للهيئة أو نوابه، أو أى من أعضاء الجهاز التنفيذى للهيئة أو العاملين به.

8- الضوابط المقررة قانونا للتمويل والإنفاق على الحملة الانتخابية، وبالنسبة المقررة قانونا للتبرعات العينية أو النقدية، والإفصاح عنها وفقا للإجراءات المقررة قانونا

9- الامتناع عن تلقى أى مساهمات أو دعم نقدى أو عينى من أى شخص اعتبارى مصرى أو شخص طبيعى أو اعتبارى أجنبى، أو من أى دولة أو جهة أو منظمة أجنبية، أو أى جهة يُساهم فى رأسمالها شخص اجنبى.

10 - إمساك سجل منتظم يدون به مصادر التمويل ومصاريف الدعاية الانتخابية، وفقا للضوابط والإجراءات التى تضعها الهيئة الوطنية للانتخابات فى هذا الشأن.

11 - الامتناع عن تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات مالية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها للناخبين للتأثير على اختياراتهم، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة

12 - الامتناع عن إقامة المؤتمرات للدعاية الانتخابية بالمخالفة للتصريح الصادر فى هذا الشأن.

13 - الامتناع عن استغلال المناصب العامة فى الدعاية الانتخابية

14 - الامتناع عن استغلال السلطة أو النفوذ للتأثير على الناخبين أو المترشحين أو رؤساء أو أعضاء اللجان الانتخابية أو محاولة القيام بذلك.

15 - الامتناع عن استخدام المرافق العامة أو المبانى أو المنشآت أو وسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو القطاع الأعمال العام أو دور الجمعيات أو المؤسسات الأهلية فى الدعاية الانتخابية أو إنفاق أموالها عليها.

16 - الامتناع عن استخدام دور العبادة أو المدارس أو الجامعات أو المدن الجامعية أو غيرها من المؤسسات التعليمية العامة أو الخاصة فى الدعاية الانتخابية.

17 - الامتناع عن استخدام الشعارات الدينية فى الدعاية الانتخابية أو تلك التى من شأنها الدعوة إلى التمييز بين المواطنين أو الحض على الكراهية

18 - الامتناع عن التعرض لحرمة الحياة الخاصة للناخبين أو المترشحين الآخرين، أو استغلال بياناتهم الشخصية لأغراض الدعاية الانتخابية دون موافقتهم.

19 - الامتناع عن استعمال رموز الدولة ( العلم أو النشيد والسلام الوطنيين ) فى الدعاية الانتخابية.

20- الامتناع عن استغلال الأطفال فى الدعاية الانتخابية.

21- الامتناع عن التعرض للملصقات أو المواد الدعائية الخاصة بالمترشحين الآخرين أو الأحزاب السياسية أو القوائم الانتخابية الأخرى

22 - الامتناع عن القيام بالدعاية الانتخابية عبر وسائل الإعلام الخارجية.

23 - الامتناع عن استعمال العنف أو الإكراه أو التهديد باستخدامه لمنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم أو التأثير عليهم.

24 - الامتناع عن استخدام مكبرات الصوت خارج اللجان الانتخابية أو فى وسائل النقل العامة أو الخاصة

25 - الامتناع عن التجمهر أو ممارسة أى نوع من الأنشطة الدعائية داخل أو قرب جمعية الاقتراع.

26- احترام النتائج النهائية المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات، والاعتراض عليها بالطرق المقررة قانونا.