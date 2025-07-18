"أ ف ب": اشتباكات عند المدخل الغربي لمدينة السويداء بين مسلحين من العشائر والفصائل الدرزية

أفادت وكالة "أ ف ب"، بأنه "تدور اشتباكات مساء الجمعة عند المدخل الغربي لمدينة السويداء بين مسلحين من العشائر والفصائل الدرزية الموجودة داخل المدينة".
وفي التفاصيلـ أفادت الوكالة بأنه "عند المدخل الغربي للسويداء نحو 200 مقاتل من العشائر يشتبكون بالرشاشات والقذائف مع المقاتلين الموجودين داخل المدينة".
كذلك قال المرصد السوري لحقوق الإنسان من جهته إن "الاشتباكات تدور عند المدخل الغربي للمدينة بين العشائر والمقاتلين الدروز داخلها"، مضيفا أن "هناك قصفا على أحياء مدينة السويداء".
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