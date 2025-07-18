الدفاع المدني في غزة: مقتل 10 فلسطينيين من منتظري المساعدات بنيران إسرائيلية

أفاد الدفاع المدني في ​غزة​ عن "مقتل 10 أشخاص من منتظري المساعدات الجمعة بنيران إسرائيلية".

وأوضح الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل إن "القصف الإسرائيلي أودى الجمعة بتسعة أشخاص بالقرب من مركز توزيع المساعدات الأميركي في منطقة الشاكوش شمال غرب مدينة رفح في جنوب غزة".

كذلك، أعلن بصل عن "ارتقاء شهيد وإصابة ثمانية أشخاص بنيران الجيش الإسرائيلي الذي استهدف مدنيين تجمّعوا بالقرب من مركز توزيع مساعدات على مقربة من محور نتساريم جنوب مدينة غزة".

والثلاثاء، أعلنت الأمم المتحدة أنها "أحصت سقوط 875 قتيلا من منتظري المساعدات منذ أواخر أيار، بمن فيهم 674 بالقرب من مراكز لمؤسسة غزة الإنسانية".