شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوعى: الدعاية الانتخابية فرصة للمرشحين للتواصل مع المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

قال محمد فؤاد زغلول، رئيس لجنة المجالس المحلية بحزب الوعي، وعضو الهيئة العليا للحزب، إن انطلاق الدعاية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ يمثل فرصة حقيقية أمام جميع المرشحين لإثبات مدى جديتهم وقدرتهم على التفاعل مع هموم المواطن، مشددًا على أن الشارع المصري لا يبحث فقط عن وعود انتخابية بل عن برامج واضحة تتضمن حلولًا واقعية لأبرز التحديات التي تواجهه في حياته اليومية.

وأوضح فؤاد، فى تصريحات صحفية له، أن الملفات التي تؤرق المواطن، مثل تحسين مستوى الخدمات الصحية والتعليمية، وضبط الأسعار، وتوفير فرص العمل، تحتاج إلى مقترحات جادة تعكس وعي المرشحين ومتابعتهم الدقيقة لقضايا المجتمع، لافتًا إلى أن الناخب بات أكثر وعيًا من أي وقت مضى، ولن يلتفت إلا لمن يمتلك رؤية حقيقية وعزيمة للتغيير.

وأشار فؤاد، إلى أن تقديم حلول عملية وملموسة لهذه الملفات يعزز ثقة المواطنين في العملية الانتخابية، ويعيد الاعتبار للبرامج الانتخابية كأداة للمحاسبة والمساءلة، داعيًا المرشحين إلى أن يجعلوا من الدعاية الانتخابية مساحة تواصل حقيقي مع الجمهور، وليس مجرد وسيلة دعائية.

وأكد رئيس لجنة المجالس المحلية بالوعي، أن القيادة السياسية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع المواطن المصري واحتياجاته في صدارة الأولويات، وهو ما يتجلى بوضوح في كافة السياسات والمشروعات التي تستهدف تحسين جودة الحياة في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن الدولة تتحرك بخطى ثابتة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتمكين المواطن من حقوقه.

وأضاف فؤاد، أن المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع، مرشحين وناخبين، أن يتحلوا بالمسؤولية الوطنية، وأن يدركوا أن الصوت الانتخابي أمانة، وأن المشاركة الواعية في هذا الاستحقاق تمثل خطوة مهمة على طريق بناء مؤسسات قوية تعبر عن إرادة الشعب وتخدم مصالحه الحقيقية.