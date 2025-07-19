شكرا لقرائتكم خبر عن حملة شباب وقيادات حزب العدل فى الشارع لدعم مرشحى الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

أطلق حزب العدل حملة ميدانية موسعة بعنوان “العدل بين الناس” في أنحاء القاهرة الكبرى، وذلك في إطار التحرك الميداني لدعم مرشحي الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ. وشارك في الحملة شباب الحزب وعدد من قياداته المركزية، حيث جابوا الشوارع والميادين في حلوان، المقطم، مصر القديمة، المنيل، السيدة زينب، ومصر الجديدة، للتعريف ببرنامج الحزب الانتخابي والتواصل المباشر مع المواطنين.

وشهدت الفعاليات تواجدًا مكثفًا لقيادات الحزب والمرشحين، حيث تواجد حسين أبو النصر مساعد أمين التنمية البشرية، وأعضاء أمانة الشباب بصحبة المرشحة د. مروة الشافعي في المقطم، ورافق المهندس محمد عطية، أمين سر وحدة السياسات الإنتاجية واللوجيستية، المرشحين الدكتور أحمد عادل درويش و المهندس بيتر نبيل في مصر الجديدة، ووشارك أمير رفاعي عضو أمانة الإعلام المركزية، في الفعاليات بـمصر القديمة مع المرشح حسام عيد.

كما تواجد محمود الجهيني أمين المحامين بالحزب والمهندس محمد شاكر أمين العمل الجماهيري، في حلوان لدعم المرشح أحمد السيد، ورافقت الدكتورة فاطمة عادل، مساعد أمين المرأة المركزي المرشح الدكتور أحمد عنتر في جولاته.

ويخوض حزب العدل الانتخابات في محافظة القاهرة بعدد ٦ من المرشحين البارزين، هم أحمد السيد مساعد رئيس الحزب للعلاقات الخارجية، وحسام عيد مساعد رئيس الحزب للشؤون الاقتصادية، والدكتور أحمد عادل درويش نائب وزير الإسكان السابق وأمين لجنة الإسكان بالحزب، والدكتورة مروة الشافعي مساعد رئيس الحزب للسياسات النقدية، والدكتور أحمد عنتر أستاذ الأشعة التداخلية وأمين الصحة بالحزب

والمهندس بيتر نبيل القيادي بالحزب.

حزب العدل حملة ميدانية موسعة بعنوان “العدل بين الناس”

حزب العدل حملة ميدانية موسعة بعنوان “العدل بين الناس”

حزب العدل حملة ميدانية موسعة بعنوان “العدل بين الناس”