ذبح عجل نافق بمدينة الطور.. الطب البيطري بجنوب سيناء يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

أصدرت مديرية الطب البيطرى بجنوب سيناء، اليوم الجمعة، بيانا بشأن ما تم تداوله حول واقعة ذبح عجل نافق بمدينة طور سيناء، أكد خلاله أن ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي غير صحيح ومخالف للواقع تمامًا.

وأوضح البيان، أنه جرى الرجوع إلى دفاتر الذبح بالسجل الرسمي للمجزر، وتبين أن العجل المذكور تم ذبحه كـ "ذبح اضطراري”" في نفس يوم الواقعة.

وأشار إلى أن العجل دخل المجزر وذلك وفقًا للإجراءات المتبعة بعد إخطار من صاحب الحيوان بالذبح، ومطالبته بتوقيع الكشف البيطري على الذبيحة، والذي قام بتحرير محضر إثبات حالة فى قسم الشرطة.

وجرى جلب الذبيحة إلى المجزر وتوقيع الكشف الطبى البيطرى الكامل داخل المجزر، بعد التأكد من تمام الذبح الحيوي والكشف عليها بواسطة لجنة من الأطباء البيطريين.

وأكد أنه جرى إعدام الأجزاء غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وختم الأجزاء الصالحة بختم عوارض المجزر المعتمد.

وأهابت مديرية الطب البيطري، بالجميع تحري الدقة قبل تداول مثل هذه المعلومات، والرجوع إلى الجهات المختصة للتحقق من أي معلومة تخص الصحة العامة وسلامة الغذاء.