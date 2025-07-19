فيدان أكد للشيباني دعم تركيا لوحدة أراضي سوريا واستعدادها للمساهمة بإرساء الاستقرار فيها

كشفت مصادر في وزارة الخارجيّة التركيّة، لوكالة "الأناضول" التركيّة، أنّ "اتصالًا هاتفيًّا جرى بين وزير الخارجيّة ​هاكان فيدان​ ونظيره السّوري ​أسعد الشيباني​، بحثا خلاله بآخر التطوّرات في ​سوريا​".

وأشار فيدان إلى أنّ "​تركيا​ تتابع التطوّرات في سوريا عن كثب، وترغب في إرساء الاستقرار في أقرب وقت"، معلنًا "استعدادها للمساهمة بهذا الشّأن". وشدّد على "دعم تركيا لوحدة أراضي سوريا ووحدتها السّياسيّة وسيادتها، وعلى رفضها لتدخّل إسرائيل في الأحداث جنوبي سوريا"، مركّزًا على "ضرورة أن تتوقّف حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، عن تصرّفاتها الّتي تهدّد الاستقرار الإقليمي ومستقبل الشعب السوري".