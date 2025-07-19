المسؤول في الاحتياطي الفدرالي الأميركي: سوق العمل في الولايات المتحدة ليست في كامل صحتها

أشار المسؤول في الاحتياطي الفدرالي الأميركي كريستوفر والر، في مقابلة مع "بلومبرغ"، الى أن "سوق العمل في الولايات المتحدة ليست في كامل صحتها، اذ يبدو أن الشركات توقف التوظيف في انتظار اتضاح الرؤية الاقتصادية".
وقال والر "نحن في وضع، إذا نظرنا إلى سوق العمل، حيث لا تقوم الشركات بالتوظيف، بل تنتظر. لا يحدث الكثير، ولا يتطلب الأمر الكثير لتغيير الوضع".
ودعا عضو لجنة السوق المفتوحة للاحتياطي الفدرالي إلى "خفض أسعار الفائدة في اجتماع اللجنة المقبل المقرر في نهاية الشهر".
وكان قد دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاحتياطي الفدرالي إلى "خفض الفائدة بثلاث نقاط مئوية"، مؤكدا أن "التضخم منخفض جدا، ونحن نستحق فائدة بنسبة 1%".
يذكر لأتع أبقى الاحتياطي الفدرالي الأميركي على نسبة الفائدة بدون تغيير منذ بداية العام، في نطاق بين 4,25% و4,50%، لا سيما بسبب بقاء التضخم فوق هدفه الطويل الأجل البالغ 2%.
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