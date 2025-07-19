الجيش الإسرائيلي زعم اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن

زعم الجيش الإسرائيلي أنّ "إثر تنبيهات تمّ تفعيلها قبل قليل في عدّة مناطق من البلاد، اعترضت القوّات الجوّيّة صاروخًا أُطلق من ​اليمن​".

وكانت قد أفادت الجبهة الدّاخليّة الإسرائيليّة، بأنّ "صفّارات الإنذار دوت في القدس وتل أبيب وعدّة مناطق"، فيما أشارت القناة 12 الإسرائيليّة إلى "تعليق الرّحلات الجوّيّة في مطار بن غوريون الدولي، إثر إطلاق الصّاروخ اليمني".