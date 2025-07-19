شكرا لقرائتكم خبر عن أماكن محظور وضع وحدات طعام متنقلة بها.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يهدف القانون رقم 92 لسنة 2018 بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، لإضفاء الطابع الرسمي على هذا النشاط المتنامي، مع وضع ضوابط تضمن سلامة العمل وتفادي المنافسة غير العادلة.

ويُعرف القانون "وحدات الطعام المتنقلة" بأنها كل عربة أو مركبة أو منصة قابلة للحركة، معدة لتحضير أو إعداد أو بيع الطعام والوجبات الغذائية. ولضمان تنظيم فعال، نص القانون على عدد من الضوابط الهامة:

وحظر القانون، التواجد أمام المحال المماثلة، حيث نص على أنه يُحظر تواجد وحدات الطعام المتنقلة أمام المحال العامة والمطاعم الثابتة التي تبيع ذات أنواع الطعام. هذا البند يهدف إلى حماية المطاعم الثابتة من المنافسة غير المنظمة، وضمان بيئة عمل عادلة للجميع.

وأجاز القانون للمحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال، تحديد الأماكن والأحياء التي يُسمح فيها بوجود وحدات الطعام المتنقلة، يأتي هذا التحديد بمراعاة مقتضيات التنظيم والأمن العام والسكينة العامة، ويلزم المشتغلين بهذه الوحدات بالالتزام بتلك الأماكن المحددة.

على الرغم من أهداف القانون الواضحة، شهدت الفترة الأخيرة مطالب من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب بتفعيل القانون بشكل أكبر على أرض الواقع، كما طالب البعض بتعديل بعض بنوده لإزالة المعوقات التي قد تواجه العاملين في هذا النشاط، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من القانون دون التأثير سلبًا على أصحاب المشروعات الصغيرة.