منيمنة: الوحدة الوطنية هي التي تحمي لبنان وسلاح "حزب الله" لم يستطع تأدية دوره بالحماية

أكّد النّائب ابراهيم منيمنة أنّ "ما حصل في سوريا أثر على الداخل اللبناني"، مشددا على أن "من واجبنا كلبنانيين أن نحصن وحدتنا الداخلية. فالوحدة الوطنية هي التي تحمي لبنان، ورأينا كيف أن سلاح "حزب الله" لم يستطع تأدية دوره في الحماية".

ورأى في حديث لقناة الـ"LBCI"، أن "بعض الأمور الأساسية لا تناقش في مجلس الوزراء"، مشيرًا إلى "أنّني عبّرت في مجلس النواب عن أننا نرى آداء جيدا للحكومة، ولكن على مستوى الوزراء كأفراد في وزاراتهم". ولفت إلى "أننا كنا نريد أن نرى مجلس الوزراء منعقدا عندما كانت تحصل الضربات الإسرائيلية المكثفة على لبنان".

وركّز منيمنة على أنّه "عندما تصبح سلبيات الحكومة أكثر من إيجابياتها، نحن نسحب الثقة منها، ولكن هناك إيجابيات تقدمها الحكومة والأمور الى الأفضل ونحن واجبنا كنواب أن نصوّب العمل"، معتبرًا أن "رئيس الحكومة نواف سلام أجاب بشكل ايجابي على ملاحظاتنا في مجلس النواب، ولكن يبقى أن نرى التطبيق". وردا على سؤال بشأن التعيينات المالية، رأى أنّ "بمكان ما، كان هناك نوع من المحاصصة".