أشار المبعوث الأميركي إلى سوريا توم باراك، إلى أن"رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس السوري أحمد الشرع اتفقا بدعم أميركي على وقف إطلاق نار"، وذلك في إشارة إلى الاتفاق الذي جاء بعد الغارات الإسرائيلية على السويداء ودمشق.
وأوضح أن "وقف إطلاق النارٍ المنفق عليه تبنته تركيا والأردن وجيرانهما"، داعيُا "الدروز والبدو والسنة لإلقاء السلاح والعمل لبناء هوية سورية جديدة".
وحثّ المبعوث الأميركي إلى سوريا نحث جميع السوريين على "احترام بعضهم البعض والعيش بسلام وازدهار مع جيرانهم".
كانت هذه تفاصيل خبر باراك: نتانياهو والشرع اتفقا بدعم أميركي على وقف إطلاق نار ونحث السوريين على احترام بعضهم البعض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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