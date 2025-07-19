ترامب: ستيف ويتكوف قام بعمل رائع بشأن غزة

أشار الرئيس الأميركي دونالد ​ترامب​، في تصريح، إلى "أننا استعدنا معظم الأسرى الذين كانوا في غزة"، في وقت ينتظر فيه مصير مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة و​تبادل الأسرى​ بين حماس وإسرائيل.

ولفت إلى أن المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف قام بعمل رائع بشأن غزة".

في سياق آخر، كرر ترامب تصريحاته بشأن "تدمير القدرة النووية في إيران ودمرنا تماما إمكانية وجود أسلحة نووية"، وذلك خلال الضربات الأميركية خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على إيران.

وأمس، أعلن المبعوث الأميركي بشأن الأسرى آدم بولر، أنّ "التوصل إلى اتفاق في ​غزة​ أقرب من أي وقت مضى"، وفق ما نقل عنه موقع "بوليتيكو".

ولفت إلى أنّ "حماس عنيدة للغاية ولا تزال صامدة".

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أميركية وإسرائيلية،، بأن الوسطاء قدموا لإسرائيل وحركة حماس مقترحا محدّثا بشأن اتفاق محتمل لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، في حين عقدت محادثات قطرية أميركية بشأن المفاوضات.