أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأنّ "الجيش الإسرائيلي أعاد جميع الدروز الإسرائيليين الذين عبروا الحدود مع سوريا إلى إسرائيل".
ويذكر أنّ الحدود شهدت خلال الأيام الأخيرة توترًا أمنيًا على خلفية تصاعد القتال في محافظة السويداء السورية، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان حينها أنه رصد "عشرات المشتبه بهم" يحاولون التسلل من الأراضي السورية باتجاه منطقة قرية حضر قرب الجولان، مشيرا إلى أنه يعمل على "منع عملية التسلل وتفريق الحشود".
كما أكد عبور عدد من الدروز السياج الحدودي في منطقة مجدل شمس إلى داخل سوريا، مضيفا أن قواته تحاول إعادتهم "بسلام".
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة البث الإسرائيلية: الجيش يعيد جميع الدروز الإسرائيليين الذين عبروا الحدود مع سوريا إلى إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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