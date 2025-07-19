وكالة بيئية أميركية تسرّح نحو ربع العاملين لديها

أعلنت ​وكالة حماية البيئة الأميركية​، أنها ماضية في خططها لتسريح أكثر من 3,700 من موظفيها في إطار سياسة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ لخفض النفقات الحكومية الشاملة.

وبلغ عدد العاملين لدى الوكالة الفدرالية المكلفة بضمان نظافة الهواء والأرض والمياه 16155 موظفا حتى كانون الثاني.

وبموجب الجولة الثالثة من "برنامج الاستقالة المؤجلة"، من المتوقع أن ينخفض عدد الموظفين بنسبة 22,9% إلى 12,448 موظفا.

ويشمل الخفض موظفين تقدموا باستقالات مؤجلة، وهو برنامج روج له ​إيلون ماسك​ الذي تولى قيادة هيئة الكفاءة الحكومية في إدارة ترامب سابقا، بالإضافة إلى موظفين اختاروا التقاعد المبكر أو تم تسريحهم.