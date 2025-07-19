ترامب يقاضي روبرت مردوخ وصحيفة وول ستريت جورنال على خلفية تقرير بشأن علاقته بإبستين

رفع الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، دعوى قضائية ضد قطب الإعلام ​روبرت مردوخ​ وصحيفة وول ستريت جورنال، مطالبًا بتعويضات لا تقل عن 10 مليارات دولار بسبب نشر تقرير عن صداقته مع ​جيفري إبستين​ المتهم بارتكاب جرائم جنسية.

وتقدم ترامب البالغ 79 عامًا بدعوى التشهير أمام المحكمة الفدرالية في ميامي في رد منه على فضيحة تهدد بإلحاق أضرار سياسية خطيرة به.

وقال ترامب: "رفعنا للتو دعوى قضائية بالغة القوة ضد كل من شارك في نشر المقال الكاذب والخبيث والتشهيري والأخبار الزائفة في الخرقة عديمة الفائدة التي هي صحيفة وول ستريت جورنال".

وزعمت الدعوى القضائية التي تسمي أيضا اثنين من الصحافيين وشركة نيوز كورب التي يملكها مردوخ كمدعى عليهم، أن مثل هذه الرسالة غير موجودة وأن الصحيفة تعمدت تشويه سمعة ترامب من خلال مقال شاهده مئات الملايين من الأشخاص.

وأضافت "ونظرا لتوقيت مقال المدعى عليهم الذي يظهر نيتهم الخبيثة من ورائه، فإن الضرر الهائل الذي يعاني منه ترامب سواء على الصعيد المالي أو سمعته الشخصية سوف يستمر في التضاعف".

وردت شركة داو جونز ناشرة صحيفة وول ستريت جورنال على قضية التشهير التي رفعها ترامب بالتاكيد على صحة تقريرها وتمسكها به.

وقال متحدث باسم شركة داو جونز في بيان "لدينا ثقة كاملة بدقة تقاريرنا وصحتها وسندافع بقوة ضد أي دعوى قضائية".