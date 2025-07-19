روبيو أعلن إفراج سلطات فنزويلا عن 10 سجناء أميركيين في إطار صفقة تبادل

أعلن وزير خارجية ​أميركا​ ​ماركو روبيو​، أنّ سلطات ​فنزويلا​ أفرجت عن عشرة سجناء أميركيين، بالإضافة إلى سجناء سياسيين، في إطار صفقة تبادل أطلقت ​السلفادور​ بموجبها سراح مهاجرين فنزويليين مرحّلين من الولايات المتحدة.

وقال روبيو في بيان "كل أميركي محتجز ظلما في فنزويلًا أصبح الآن حرًا وعاد إلى وطننا".

وأضاف أن وزارة الخارجية ورئيس السلفادور نجيب بوكيلي ساهما في إبرام الاتفاق الذي شهد أيضًا إطلاق كراكاس سراح عدد غير محدد من "السجناء والمعتقلين السياسيين الفنزويليين".

وأكّد روبيو أنّ "إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تواصل دعم استعادة الديموقراطية في فنزويلا". وقال إنه على النظام الفنزويلي التوقف "عن استخدام الاحتجاز الجائر أداة للقمع السياسي".

ونشرت الخارجية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للأميركيين العشرة المفرج عنهم من السجون الفنزويلية وهم يحملون علما أميركيا.

ورحّل دونالد ترامب أكثر من 200 مهاجر إلى السلفادور في خطوة مثيرة للجدل، حيث تفاخر بوكيلي بسجنهم في بلاده لصالح الولايات المتحدة مقابل ملايين الدولارات.

وأضاف بوكيلي أن السلفادور سلمت جميع الفنزويليين المسجونين لديها.

ووجهت إلى المهاجرين الفنزويليين تهم الانتماء إلى عصابة ترين دي أراغوا التي صنفها ترامب جماعة إرهابية.