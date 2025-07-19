شكرا لقرائتكم خبر عن التنسيقية تشارك فى اجتماع تحضيرى لانتخابات الشيوخ مع اتحاد المصريين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

شارك النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في الاجتماع التحضيري الذى عقده الاتحاد العام للمصريين بالخارج عبر الزووم، بمشاركة مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء وأعضاء الاتحاد في 50 دولة حول العالم.

وقام النائب محمود القط بتوضيح الشكل النهائي للانتخابات بنظام القائمة والفردي بمجلس الشيوخ والمواعيد المقررة لها، وكيفية التصويت للمصريين بالخارج.

ووجه رؤساء وأعضاء الجاليات بعض الأسئلة حول دور مجلس الشيوخ وإسهامه في الحياة السياسية في مصر والعملية الانتخابية وسبب وجود قائمة واحدة وهى القائمة الوطنية من أجل مصر، وحول النظام الفردي وتقسيم الدوائر الانتخابية، وأجاب "القط" على جميع التساؤلات والمناقشات.

وانتهى اللقاء الذى استمر لأكثر من 3 ساعات بأن جدد مجلس إدارة الاتحاد وجميع أعضاؤه تفويضهم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ ما يراه من إجراءات للحفاظ على الأمن القومي المصري، ودعمهم الكامل ومساندتهم للدولة المصرية في التحديات الراهنة.

وطالبوا بأن يكون هناك اهتمام أكثر من الحكومة بالمصريين بالخارج، واقترحوا أن يكون للاتحاد تمثيل في مقاعد مجلس الشيوخ لما له من تاريخ طويل في التفاعل مع شؤون المصريين بالخارج.

وفي ختام كلمته دعا القط جميع المصريين بالخارج للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري الهام، حيث إن مشاركتهم هى دعم لبناء مؤسسات الدولة التشريعية وتأكيد على مساهمتهم الفعالة في استقرار وطنهم.