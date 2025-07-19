شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر يطلق حملات توعوية ميدانية بالتزامن مع الدعاية لانتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت أمانة الاتصال السياسي بحزب المؤتمر عن إطلاق خطة تحرك ميدانية وتوعوية شاملة بالتزامن مع انطلاق فترة الدعاية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ، وذلك في إطار حرص الحزب على دعم المشاركة المجتمعية الواعية، وتعزيز الحضور السياسي والتنظيمي للحزب في الشارع.

وقالت د. إيمان سالم، أمين أمانة الاتصال السياسي بالحزب، في تصريحات لها، إن الخطة تستهدف رفع مستوى الوعي العام بأهمية انتخابات مجلس الشيوخ، ودور المجلس في دعم الحياة التشريعية، من خلال سلسلة من الحملات الميدانية واللقاءات الحوارية داخل الدوائر، بالإضافة إلى توزيع مطبوعات تعريفية مبسطة بالمجلس واختصاصاته.

وأشارت "إيمان سالم" إلى أن الأمانة تعمل بالتنسيق الكامل مع أمانة حزب المؤتمر بمحافظة القاهرة، التي دفعت بخمسة مرشحين على المقاعد الفردية، يمثلون الحزب في عدد من الدوائر الحيوية، مؤكدة أن الأمانة تقوم بدور محوري في توحيد الرسائل الانتخابية، وتوفير أدوات الدعم التنظيمي والإعلامي للمرشحين.

وأضافت أن أمانة الاتصال السياسي لا تكتفي بالدور الدعائي، بل تسعى إلى فتح حوار مباشر مع المواطنين داخل الدوائر، والاستماع إلى قضاياهم وتقديم مرشحي الحزب كصوت يعبر عنهم داخل مجلس الشيوخ، مشددة على أن الحزب يراهن في هذه الانتخابات على الوعي السياسي للمواطن، قبل الرهان على صناديق الاقتراع.