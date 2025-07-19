شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل حبس متهم سنة مع الإيقاف فى جناية هتك عرض طفلة بـ"الرضا".. برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "مع الرأفة.. الجنايات تقضى بحبس متهم سنة مع الإيقاف في جناية هتك عرض طفلة بـالرضا"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة الجنايات بحبس متهم "سنة مع الإيقاف"، لاتهامه في جناية هتك عرض طفلة بالرضا، مستغلاً حداثة سنها حيث لم تبلغ 18 سنة، حيث أقرت المجنى عليها أنها تربطها علاقة عاطفية بالمتهم وأنها تزوجته عرفيا بعد أن هربت من "دار الأيتام" لمدة 4 أيام بإرادتها ورغبتها وعاشرته معاشرة الأزواج، وكان ذلك بإرادتها ورضاها دون قوة أو تهديد منه، وقد أقر المتهم بصحة ما قررته المجنى عليها، وأنه تزوجها عرفيا الحين بلوغها السن القانوني للزواج منها رسميا، فأعملت المحكمة المادة 17 من قانون العقوبات الخاصة بـ"الرأفة"، وذلك في القضية المقيدة برقم 1511 لسنة 2024 كلى جنوب القاهرة.

وثبت بتقرير الطب الشرعي أن غشاء بكارة المجني عليها من النوع اللحمى الحلقي وبه ثنايا ذو فتحة مرکز به تسمح بحدوث ايلاج دون تمزق وهو خالي من آية تمرفات أو تكدمات أو آثار إصابة حديثة، كما ثبت بملاحظات القيامة العامة:- أن المتهم أقر بأنه على علاقة عاطفية بالمجنى عليها واتفقا سويا على الزواج عرفيا لحين بلوغها السن القانوني، وأقر بمعاشرتها معاشرة الأزواج برضاها وبغير قوة أو تهديد، وثبت من الرقم القومي الخاص بالمجني عليها أنها مولودة بتاريخ 27 فبراير 2008 أي أنها لم تكن قد جاوزت الثماني عشر سنه ميلادية كاملة وقت ارتكاب الواقعة.

وحيث أنه بسؤال المتهم بالتحقيقات اقر بارتكاب الجريمة المسندة اليه وبجلسة المحاكمة انكر والدفاع الحاضر مع المتهم شرح ظروف الدعوى ودفع بإنتفاء أركان جريمة هتك العرض في حق المتهم وعدم توافر القصد الجنائي وحسن نيه المتهم، وانتهى الى طلب البراءة، والمحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث أنه عن الدفع بإنتقاء أركان جريمة هتك العرض بغير قوة ولا تهديد في حق المتهم فمردود بأنه من المقرر قانوناً أن هتك العرض هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسد المجني عليه وعورته ويخدش عاطفة الحياء عنده، ويكفي لتتوافر الجريمة أن يقدم المتهم بأفعاله المادية على كشف جزء من جسد المجني عليه مما بعد عورة أو تحسسه من الخارج ولو لم يقترن ذلك يفعل مادي آخر.

وإليكم التفاصيل كاملة:

مع الرأفة.. "الجنايات" تقضى بحبس متهم سنة مع الإيقاف في جناية هتك عرض طفلة بـ"الرضا".. المجنى عليها تُقر بعلاقة عاطفية مع "الشاب".. وهروبها من "دار أيتام" بإرادتها للزواج منه عرفيا.. المحكمة تستعمل معه "الرأفة"





برلمانى