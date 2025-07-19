قـوى الأمن عمّمت صورة مفقود غادر منزله الكائن في محلة بليبل- سوق الغرب ولم يَعُد

عمّمت المديريّـــة العامـّـة لقـوى الأمـن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة ال​مفقود​: ربيع اسعد لحود (مواليد عام 1982، لبناني) الذي غادر بتاريخ 17-7-2025، منزله الكائن في محلة بليبل- سوق الغرب، إلى جهةٍ مجهولة، ولم يَعُد لغاية تاريخه.

وطلبت المديرية، من "الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتّصال بمخفر سوق الغرب في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 270081 -05، للإدلاء بما لديهم من معلومات".