بارود: إذا أُقر قانون اللامركزية لا خوف على صلاحيات البلديات

أشار الوزير السابق زياد بارود، خلال مؤتمر ينّظمه "التيار الوطني الحر" تحت عنوان "العمل البلدي والاختياري"، الى أن "اللافت أن الذين يعارضون ​اللامركزية​ يعلنون تأييد الطائف الذي نص على اللامركزية فلم الخوف من الكلمات فاللامركزية إصلاح مؤجل منذ وقت طويل؟"، سائلاً "لماذا نقبل باللامركزية في البلديات ونرفضها في الأقضية؟".

ولفت بارود، الى أن "الصندوق اللامركزي يعطي البلديات ٢٠ بالمئة من وارداتها كزيادة واذا أقر قانون اللامركزية لا خوف على صلاحيات البلديات، وهناك مشهد المطلوب فيه فعالية أكثر من خلال البلديات وإنشاء مجلس قضاء مع واردات كافية والسلطة المركزية تبقى ممثَّلة بالمحافظين".