أشار الوزير السابق هكتور حجار، في مؤتمر العمل البلدي والإختياري الذي ينظّمه "التيار الوطني الحر"، إلى أنّه "لا رؤية واضحة للدولة اللبنانية في ملف النزوح السوري الذي يُعَالج على مستوى تقني ويستجيبون للاملاءات".
ولفت إلى أنّه "يتم تمييع موضوع النزوح السوري على المستوى الاستراتيجي".
كانت هذه تفاصيل خبر هكتور حجار: لا رؤية واضحة للدولة في ملف النزوح السوري وهي تستجيب للاملاءات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.