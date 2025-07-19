شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندي: زيارة وزير الخارجية السعودي محطة جديدة فى مسار التعاون والتحالف الاستراتيجي بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، إن الزيارة التي أجراها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى مصر، واستقباله بمدينة العلمين، تمثل محطة جديدة في مسار التعاون والتحالف الاستراتيجي بين القاهرة والرياض، ورسالة واضحة عن متانة العلاقات التاريخية والروابط الأخوية بين البلدين.

وأضاف "الجندي"، أن العلاقات المصرية السعودية هي علاقات استراتيجية تقوم على المصالح المشتركة، والرؤية الموحدة تجاه قضايا الأمة العربية، مشيرا إلى أن اللقاء بين الوزيرين يأتي في وقت دقيق تشهد فيه المنطقة تحديات جسيمة، بداية من تطورات الحرب في غزة، ومرورا بالأوضاع المشتعلة في السودان وليبيا، ووصولا إلى المحاولات المستمرة لتقويض استقرار الدول العربية.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن اللقاء تناول التنسيق المشترك بين البلدين في دعم استقرار المنطقة، وبلورة مواقف موحدة لحل الأزمات الإقليمية، مشيرا إلى أن السعودية ومصر لطالما كانتا في مقدمة الدول التي تصوغ التوجه العربي المشترك في المحافل الدولية، وهو ما ظهر في مواقفهما إزاء القضية الفلسطينية، والأزمة السورية، والوضع في ليبيا واليمن.

وأشار "الجندي"، إلى أن الزيارة تأتي في إطار التقدير السعودي للدور المصري المحوري في المنطقة، وللجهود التي تبذلها مصر لاستعادة الاستقرار في غزة وليبيا والسودان، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين انتقلت إلى مرحلة الشراكة الكاملة، خاصة في المجالات الاقتصادية، حيث أصبحت السعودية الشريك التجاري الأكبر عربيا لمصر، مع تزايد الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وشدد النائب حازم الجندي، على أن زيارة وزير الخارجية السعودي تمثل تأكيدا جديدا على صلابة العلاقات المصرية السعودية، وإرادة القيادتين في مواجهة التحديات بروح الأخوة والتعاون، مؤكدا على أن البلدين سيظلان معا ركيزة الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط.