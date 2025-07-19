شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر انتخابى حاشد لحزب العدل بالبحيرة لدعم المرشح محمد المصرى لعضوية الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

شهدت محافظة البحيرة، في أول أيام الدعاية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا نظمه حزب العدل لدعم مرشحه على المقعد الفردي عن دائرة البحيرة، الأستاذ محمد المصري، بحضور عدد من قيادات الحزب المركزية.

واستهل المؤتمر بكلمة قوية ألقاها النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، حيث قال: "علشان أجيب من الآخر، المؤتمر دا زيه اتعمل كتير، وجاتلكم وعود كتير من ناس قالوا هيجيبوا لبن العصفور، لكن الطريق اللي مشينا فيه من الزراعي لهنا بيقول عكس كدا.. لا فيه عصفور ولا غيره."

وأضاف إمام: "بالأرقام الرسمية، الحد الأدنى للأجور زاد من 1200 لـ6000 جنيه، لكن كان 150 دولار وبقى 128 دولار، كام واحد جه واتكلم عن أنين المواطن؟ عن شقى الناس؟ إذا كنا زي الفل، ليه لسه تعبانين؟ شعبنا دا بطل.. وقف جنب بلده في كل أزمة، ووقف جنب غزة لما الكل باعها."

وشدد رئيس حزب العدل على أهمية مجلس الشيوخ، قائلًا: "المجلس دا دوره مهم جدًا، المفروض يكون صوت الناس.. يسمع الفلاحين والعمال، ويطوّر السياسات اللي تتحول لقوانين تخدم الشعب. المشورة دي وصية نبينا، لكن لو اخترنا ناس مش أكفاء، المشورة هتبقى فاسدة. لازم يكون المجلس دا مننا، من وسطنا، ويعبر عننا."

ثم ألقى المرشح محمد المصري كلمته وسط ترحيب كبير من أبناء دائرته، وقال: "بدأت من هنا.. من بلدي، لأنكم عارفيني وحافظيني، وعارفين مين محمد المصري. أنا مش جاي أقول وعود كبيرة، أنا جاي أكمل مشوار خدمتي ليكم، زي ما اتعودتوا عليا. هدفي أكون صوتكم في مجلس الشيوخ، صوت الفلاح، والعامل، والست البسيطة اللي عايزة تعليم وصحة وعدالة لأولادها."

ومن جانبه، تحدث المهندس رضا أشرف، أمين حزب العدل بمحافظة البحيرة، عن أسباب انضمامه للحزب، قائلاً:

"جئت لأحدثكم عن حزب العدل، وعن سبب انضمامي له. الحزب دا زي كفة الميزان.. بينتقد السيئ، لكنه دايمًا بيطرح البديل. زي موقفه في قانون الإيجار القديم. هو حزب إصلاحي حقيقي، قبل ما يعرض المشكلة، بيبحث عن حل. ودا اللي حببني فيه، لأنه بيأمل الخير لمصر."

أما المهندس إسماعيل الشرقاوي، نائب رئيس الحزب ومرشح "قائمة الشيوخ" عن محافظة الجيزة، فأكد دعم الحزب الكامل للمرشح محمد المصري، قائلاً: "جئنا اليوم لدعم أخونا الأستاذ محمد المصري، لتاريخه المشرف والمشهود له في العمل العام. واللي بيسأل عن حزب العدل، يشوف مواقفنا في السنين اللي فاتت. أدائنا واضح، وطلبنا النهارده هو ثقتكم، وإن شاء الله نكون قدها."

وفي ختام المؤتمر، ألقى الأستاذ معتز الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الحزب، كلمة أكد فيها على البرنامج الانتخابي للحزب، قائلاً: "إحنا حزب العدل.. الصوت لما الدنيا بتحب تسكت. علشان كدا حطينا برنامج انتخابي واضح، واقعي، ومدروس. برنامج بيشبهنا ويشبه حياتنا وأوجاعنا. بندعو لتعليم حقيقي، لمستشفيات نتعالج فيها بجد، ولعدالة اجتماعية مش شعارات."

وأضاف الشناوي: "لو اخترتوا صح، هتحققوا الخير لبلدكم. علشان كدا إحنا هنا، كل قيادات الحزب، علشان نقولكم: صوتكم بيفرق.. صوتكم يقدر يغير فعلاً."

المؤتمر