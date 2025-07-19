شكرا لقرائتكم خبر عن مرسال عضو التحالف الوطني تنظم قافلة طبية مجانية بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

نظمت مؤسسة مرسال، عضو والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قافلة طبية بمركز الصف بالجيزة، لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

أكدت هبة راشد، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، أن قوافل مرسال تهدف لتقديم خدمات طبية متميزة للفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز الدور المجتمعي بالمناطق الأكثر احتياجًا صحيًا واجتماعيًا.

وأوضح إبراهيم عبد اللاه، منسق القوافل، أن القافلة استفاد منها ١٨٠ مريض، من خلال اجراء كشوفات في التخصصات التالية (٥٠ أطفال، ١٧ سمعيات، ٤٥ باطنة، ٧١ عظام، ٨٥ رمد، ٦٧ تحاليل)، بإجمالي ٣٣٥ كشفًا طبيًا، وأكد سعي المؤسسة لتنظيم المزيد من القوافل لتوسيع قاعدة المستفيدين.

تأتي القافلة ضمن مبادرة "إيد واحدة" بالتعاون مع التحالف الوطني، لدعم الفئات الأولى بالرعاية، مما يعكس التزام مرسال بالوصول للمناطق الأكثر احتياجًا وتوسيع قاعدة المستفيدين على مستوى الجمهورية.