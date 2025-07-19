شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر يطلق حملته الانتخابية باستراتيجية متكاملة لتعزيز التواصل الجماهيري والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن تفاصيل حملة الحزب الانتخابية، لافتا إلى تدشين خطة شاملة تهدف إلى تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين وتقديم برنامج انتخابي يعكس أولويات الدولة وتطلعات المجتمع.

وتابع غنيم: "أن الخطة تأتي برعاية الربان عمر المختار صميدة، رئيس الحزب، وقياداته، ورؤساء اللجان، وتم وضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية الحملة، والبدء في تنفيذها".

وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن اللقاءات الجماهيرية تركز على أهمية الانضباط الميداني والتكامل بين جميع الأمانات الحزبية لضمان حملة موحدة وفعالة، مؤكدا دعم الحزب للمرشحين دعما لوجستياً شاملاً، كما تم وضع آليات لضمان تواصل مباشر وفعال مع المواطنين، لشرح تفاصيل البرنامج الانتخابي للحزب بوضوح، مع التأكيد على توافقه مع الأهداف الوطنية ورؤية الشارع المصري.

واستكمل غنيم:" ويتضمن البرنامج استراتيجية الدعاية الانتخابية، وذلك من خلال مزيج من الجولات واللقاءات الشعبية لتعزيز الوجود في الشارع، إلى جانب تغطية إعلامية واسعة، ويولي الحزب اهتماماً خاصاً لـالسوشيال ميديا، لضمان الوصول إلى الشباب وشريحة أوسع من الرأي العام.

وأضاف غنيم، أنه في إطار الاستعدادات، تم إعداد مواد دعائية موحدة تعكس توجهات الحزب، وتدريب المرشحين على مهارات الخطاب والتواصل الإعلامي لتقديم رسالتهم بفاعلية، ويؤكد الحزب التزامه التام بجميع قواعد الهيئة الوطنية للانتخابات، بما في ذلك سقف المصروفات، فترات الدعاية، وفترة الصمت الانتخابي، ورفضه القاطع لأي ممارسات قد تخل بمبدأ التنافس النزيه، أو استغلال الرموز الدينية أو الهياكل العامة لأغراض انتخابية.

وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن

هذه الخطوات تأتي لتؤكد حرص الحزب على تقديم نموذج انتخابي يحتذى به، يرتكز على الشفافية والمسؤولية، ويسعى لتحقيق تطلعات الشعب المصري.