"حماس": ندعو ليوم غضب عالميّ غدًا الأحد لإنقاذ غزة من الموت قصفًا وجوعًا

دعت حركة "​حماس​"، في بيان، إلى المشاركة في "يوم غضب عالميّ غدًا الأحد لإنقاذ ​غزة​ من الموت قصفًا وجوعًا، ولرفض إبادة وتجويع مليوني فلسطيني"، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة.

ولفتت إلى أنّ "الاحتلال يرتكب جرائم إبادة وتجويع في غزة وسط صمت دولي مخز ومريب"، مضيفة "نناشد الأمة وأحرار العالم أن تكون الأيام المقبلة أياما لحراك شعبي عالمي يفضح جرائم الاحتلال".

وحثّت الحركة على "تصاعد المسيرات والضغوط السياسية والطلابية لإنهاء الحرب والحصار عن قطاع غزة فورا"، مشددة على أنّه "آن الأوان لوقف استهتار نتنياهو بالقانون الدولي وجرائمه بحق المدنيين في غزة".