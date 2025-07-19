"الجزيرة": 70 قتيلًا بنيران الجيش الإسرائيلي في غزة منذ فجر اليوم

أفادت قناة "الجزيرة"، نقلًا عن مصادر في مستشفيات ​غزة​، بأنّ 70 قتيلًا بنيران الجيش الإسرائيلي في غزة منذ فجر اليوم السبت، بينهم 36 من طالبي المساعدات.

ويأتي ذلك في وقت تكثّف فيه إسرائيل غاراتها على القطاع المحاصر، بينما تواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات ​الجيش الإسرائيلي​ في ​غزة​ وتوقع فيهم الخسائر.

هذا، وتستمر المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة، في حين تتعثّر هذه المفاوضات بمسألة الانسحاب الإسرائيلي وإصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ على مواصلة الحرب.