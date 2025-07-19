"المرصد السوري": 940 قتيلًا جراء أحداث السويداء وخرق للاتفاق بالتزامن مع وصول قوات الأمن العام

رصد "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، تجدّد الاشتباكات في الأحياء الغربية لمدينة ​السويداء​ بين مسلحين من أبناء العشائر من جهة، ومقاتلين محليين من أبناء الطائفة الدرزية من جهة أخرى، وذلك عقب خرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه برعاية دولية.

ويأتي التصعيد الجديد في وقت بدأت فيه قوات تابعة للأمن العام السوري بالوصول إلى محيط مدينة السويداء، في إطار تنفيذ بنود الاتفاق الذي تبنته الدول الضامنة، ويهدف إلى خفض التصعيد وضبط خطوط التماس.

وينص أحد أبرز بنود الاتفاق على نشر حواجز للأمن العام خارج الحدود الإدارية للمحافظة، بهدف منع تسلل أي مجموعات مسلحة إلى داخل السويداء.

ووفقًا لمصادر المرصد، ارتفعت حصيلة القتلى إلى 940 قتيلًا منذ اندلاع المواجهات قبل سبعة أيام، غالبيتهم من المدنيين، وذلك نتيجة الاشتباكات وعمليات الإعدام الميداني والقصف الإسرائيلي.