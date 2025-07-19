باسيل: الدولة عاجزة عن أي قرار فعلي بملف النزوح السوري والتحجج بالموضوع الإنساني سينهي وجود لبنان

أشار رئيس "​التيار الوطني الحر​" النائب ​جبران باسيل​،خلال مؤتمر العمل البلدي والاختياري الذي نظّمه التيار، إلى "أننا لم نعتبر الاستحقاق البلدي بمثابة معركة تحدٍ سياسيّ، لكن واجهونا بأنهم يريدون القيام بتسونامي ضدنا وهذا ما لم يحصل، فحضور التيار كان واضحًا".

ولفت إلى "أننا شجعنا التوافق وخلقنا جوًا ايجابيًا في الانتخابات البلدية والاختيارية".

وأوضح باسيل أنّ "اللامركزية أساس في اتفاق الطائف ومفتاح أساسي في اصلاح الدولة، وهي رهينة النظام المركزي الذي يخشى فقدان السيطرة على أمور المواطنين"، وقال: "يجب ألا يكون هناك خوف من اللامركزية"، مشددًا على أنّ "اللامركزية تؤكد على وحدة الدولة وهي بعيدة عن التقسيم والفدرلة، وإذا كنّا نريد فعلًا الانماء المتوازن فلا يجب أن يبقى لدى أحد خشية منها".

إلى ذلك، أوضح باسيل أنّ "موقفنا من النزوح ليس كرهًا بالأجنبي وليس من خلفية رفض للآخر"، مشيرًا إلى أنّه "لا يمكن الحديث عن عودة مرحلية فكل شهر يمر هو تكريس للوجود السوري غير الشرعي نتيجة التأقلم".

وتوجه لرؤساء البلديات بالقول: "لا يمكن المراهنة على خطة للسلطة ال​لبنان​ية تجاه ​النزوح السوري​، فقد تبين أنها متفرجة وعاجزة عن أي قرار فعلي، لذلك الإتكال هو على البلديات التي لديها صلاحيات واسعة ولا يجوز تخويفها من المجتمع الدولي".

وأضاف "عندما يقول 76% من النازحين السوريين إنهم لا يريدون العودة فهذا يشكل أزمة وجودية تتطلب حلاً فورياً"، مشددًا على أنّ "التحجج بالموضوع الإنساني سينهي وجود لبنان وهويته بهذه الطريقة"، وتابع: "نحن وطن معرض لأمر غير بسيط ولدينا مسؤولية الحفاظ على هويتنا التي تتعرض للتغير".