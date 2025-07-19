"المنار": دبابة ميركافا توغلت باتجاه الأراضي اللبنانية من جل الدير ثم عادت إلى نقطة تمركزها

أفادت قناة "المنار"، بأنّ "دبابة ميركافا إسرائيلية توغلت من مكان تواجدها في جل الدير خراج بلدتي ​عيترون​ - ​مارون الراس​ لحوالي كيلومتر داخل الأراضي ال​لبنان​ية، قبل أن تعود باتجاه نقطة تمركزها".

ويأتي ذلك، في ظل استمرار ​​​​​​​الاعتداءات الإسرائيلية​​​​​​​ على ​​​​​​لبنان​​​​​​ بشكل يوميّ، مع استمرار احتلال إسرائيل لعدة نقاط في الجنوب وخرقها المتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار منذ التوصل إليه في تشرين الثاني 2024.