أرسلان رحب بإعلان وقف إطلاق النار في السويداء: الحوار هو السبيل الوحيد لإطلاق عجلة الإنقاذ بين جميع مكوّنات الشعب

أشار رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" ​طلال أرسلان​، الى أننا "نُرحّب بإعلان ​وقف إطلاق النار​ في سوريا، وتحديدًا في السويداء، بين جميع مكوّنات الشعب السوري الحبيب، لتبقى سوريا واحدةً موحّدةً كما كانت عبر التاريخ، بوصلةً للمواقف العربية الأصيلة، متجاوزةً كلّ المحن والفتن الطائفية والمذهبية البغيضة التي لا يأتي منها إلّا الخراب والأذيّة للجميع دون استثناء".

وتمنّى أرسلان، "لسوريا الخير والسؤدد، لتطوي صفحةً سوداء كانت تمرّ بها في الأيام الماضية الأليمة، التي انتُهكت فيها كلّ المحرّمات، ومورست فيها أساليب قمعية نرفضها وسنرفضها دائمًا وأبدًا"، مؤكداً أن "الحوار هو السبيل الوحيد لإطلاق عجلة الإنقاذ بين جميع مكوّنات الشعب".

وتابع "نترحّم على جميع الشهداء الذين سقطوا في المواجهات الأخيرة الأليمة في جبل العرب، ونقول لإخواننا في جبل العرب: يجب أن تعيشوا بأمانٍ واستقرارٍ بين مكوّنات الجبل كافّة، من دروزٍ ومسيحيين وعشائر العرب، لتبقوا البوصلة الوطنية لجميع السوريين، متعالين عن الجراح والألم والنكبات التي مررتم ومررنا بها معكم في الأيام الماضية".

وقال أرسلان "لإخواني أهل التوحيد والمعروف أقول: كنّا وسنبقى متمسّكين بهويتنا العربية الإسلامية العريقة، التي بذل أجدادكم وأجدادنا الغالي والنفيس لرفع شأن هذه الأمّة عبر كلّ مراحل التاريخ".