مفتي حاصبيا: نحذر من الانجرار خلف أصوات الفتنة ونناشد الجميع لضبط النفس والتحلي بالحكمة والصبر

أعلن مفتي حاصبيا ومرجعيون الشيخ حسن إسماعيل دلي، أن "ما تشهده مدينة السويداء العزيزة من أحداث مؤلمة يدمي القلوب، ويثير الأسى والحزن في النفوس. ونحن نتابع بقلق بالغ هذه التطورات المؤسفة، فإننا نوجّه نداءً صادقاً إلى أهلنا جميعًا في سوريا ولبنان، من أبناء الطائفة السنية الكريمة وإخواننا الموحّدين من بني معروف، داعين إلى التعالي فوق الجراح، وإدراك أن ما يجمعنا من تاريخ، ووطن، وعيش مشترك، هو أقوى وأبقى من كل الفتن والنزاعات".

ولفت دلي، الى أنه "عرفنا بني معروف في منطقتنا على مرّ العقود بأصالتهم ووفائهم، ووقوفهم إلى جانب إخوتهم في الملمّات والشدائد، وكانوا دومًا مثالاً في حسن الجوار والنخوة والمروءة. ولن تغيّرهم أصوات الفتنة، ولا الدعوات المغرضة من هنا أو هناك، فهم أبناء وطنٍ واحد، وتاريخهم المشرف في ​حماية العيش المشترك​ وصون السلم الأهلي شاهد لا يُنكر".

وحثّ الجميع على "الحذر من الانجرار خلف أصوات الفتنة، والعمل على تفويت الفرصة على كل من يسعى إلى إذكاء الصراعات وتفكيك الأوطان، لأن ما يفرح به الأعداء هو تفرّقنا وتنازعنا، وما يحمينا هو وحدتنا".

وأكد أن "​وحدة الصف والكلمة​ مسؤولية شرعية ووطنية وأخلاقية، وأن الدماء التي تُسفك ظلمًا وعدوانًا هي خسارة في الدنيا ومأثم في الآخرة"، مناشداً "الجميع ضبط النفس، والتحلي بالحكمة والصبر، والعمل على وأد الفتنة في مهدها، والاحتكام إلى صوت العقل والحوار والتلاقي، حفاظًا على النفس والأرض والوطن، وصونًا لكرامة كل إنسان من أبناء هذا الوطن الواحد".