ابي المنى في رسالة لرؤساء الدول الراعية لوضع سوريا: نناشدكم التدخل لإيقاف المجزرة الإنسانية في السويداء

ناشد شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز قي لبنان الشيخ سامي ابي المنى، رؤساء وقادة الدول الراعية والمؤثرة في وضع سوريا والأمين العام للأمم المتحدة ومسؤولي المنظمات الإنسانية، "التدخل الفوري لإيقاف تلك المجزرة الإنسانية بحقّ الموحدين الدروز في ​السويداء​".

وقال في رسالة وجهها للجهات المعنية: "نناشدكم الضغط والإسراع في فك الحصار عن مئات الآلاف من أبناء مدينة السويداء وقرى المحافظة لتأمين مستلزمات الحياة لهم وعودة الاستقرار الى ديارهم والتدخل لرعاية اتفاقات وقف اطلاق النار وتثبيت التفاهمات التي تحصل بهدف ضمان امن وسلامة المجتمع، والتي تناقش مستقبل المحافظة والبلاد، بما يضمن حق ابناء الطائفة بالمشاركة الوطنية وبالعيش الآمن الكريم وبممارسة حرية الاعتقاد والتعبير دونما إكراه".

كما أوضح "أننا نناشدكم باسم طائفة المسلمين الموحدين الدروز في لبنان وباسم أهلنا في السويداء وفي كل مكان، وباسم تاريخ جبل العرب المشرّف ودماء آلاف الشهداء منهم الذين صنعوا تاريخ سوريا ودافعوا عن استقلالها ووحدتها، وباسم الإنسانية والإسلام والحق الذي يعلو ولا يُعلى عليه، أن ترفعوا الظلم عن أهلنا اليوم قبل الغد، حقناً للدماء الغزيرة التي تراق ظلماً وغدراً وتشفّياً، وتأميناً لسلامة جميع أبناء الجبل من كل طوائفه ومذاهبه، نُناشدكم افعلوا ذلك بسرعة البرق، لا بروتين اللجان وبطء المباحثات".

وأضاف أبي امى: "الحرب ان لم تتوقف فوراً ستقضي على المزيد من الأبرياء وستعرّض البلاد كلها والمنطقة بأسرها للفتنة والفوضى التي يُعرف اولها ولا يعرف آخرها".