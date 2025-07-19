قوى الأمن: توقيف شقيق احد سجناء اميون في طرابلس بعد أن هدد آمر السجن وتوّعده بالقتل

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، أنه "بتاريخ 14-07-2025، حصل تمرّد وشغب في سجن أميون من قبل بعض السّجناء، ولكن العناصر تمكّنت من ضبط الوضع وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه. وبالتاريخ عينه، أقدم شقيق أحد السّجناء الذين افتعلوا الإشكال على إرسال تسجيل صوتيّ عبر مواقع التواصل الاجتماعي يشتم فيه آمر السّجن ويتوّعده بالقتل، ويُدعى: ع. س. (مواليد عام 1989، لبناني)".

وكشفت المديرية، أنه "بتاريخ 15-07-2025، من خلال الاستقصاءات والتحريّات التي أجرتها مفرزة استقصاء الشّمال في وحدة الدّرك الإقليمي، تمّ إلقاء القبض عليه في محلّة باب الرّمل- طرابلس".

وأكدت أن "المقتضى القانوني أجري بحقّه، وأودع المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختصّ".