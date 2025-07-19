أبو فاعور التقى العشائر العربية بالبقاع: لا يمكن القبول بنشر الفتنة الداخلية بين العشائر العربية وبني معروف

أشار عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب وائل أبو فاعور، في لقاء مع العشائر العربية في دار إفتاء البقاع، الى أنه "لا يمكن القبول بنشر الفتنة الداخلية بين العشائر العربية وبني معروف".
ولفت أبو فاعور، الى أن "ابناء سلطان باشا الأطرش لا يمكن أن يكونوا الا في الموقف الوطني"، مضيفاً "موقفنا يمكن ان يؤثر ايجاباً على الوضع في سوريا وكمال جنبلاط كان اول من طالب بإنصاف العشائر العربية وهذا عهدنا وتاريخنا وحاضرنا ومستقبلنا".
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