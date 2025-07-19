مفتي زحلة والبقاع: لبنان لا ينبغي أن يكون ممرًا لفتنة في سوريا وجماعتنا ستغلق أبواب الفتنة

أشار مفتي زحلة والبقاع الشيخ علي الغزاوي، في لقاء العشائر العربية مع "الحزب التقدمي الاشتراكي" بدار إفتاء البقاع، إلى أنّ "لبنان لا ينبغي أن يكون ممرًا لفتنة في سوريا وجماعتنا ستغلق أبواب الفتنة من أي كان".
ولفت إلى أنّه "ستبقى سوريا بإرادة أهلها ويجب السماح لها ان تدير امرها بنفسها".
وجاء هذا الاجتماع على خلفية الاشتباكات الدامية التي شهدتها محافظة السويداء السورية، بين العشائر العربية ومسلحين من أبناء المنطقة ذات الغالية الدرزية، قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.
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