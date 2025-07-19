هاشم: للالتفات إلى عوامل القوة التي يمتلكها وطننا لتحصين الواقع الوطني

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، أنّ "التطورات والتحديات التي يتعرض لها لبنان والمنطقة العربية تتطلب التعاطي معها بحكمة ووعي وعقلانية، لسد أي ثغرة يحاول أصحاب المشاريع العدوانية النفاذ منها لزرع الفتن، ولمواجهة الأخطار التي تُحدق بنا من أكثر من جهة".

وأشار إلى أنّ "مسؤولية الجميع تكمن في حماية البلد وتحصينه من خلال وحدة الموقف الداخلي، لدرء الخطر الذي يطلّ من خلال ما يُحاك من مشاريع مشبوهة، تضع لبنان على خط الزلازل التي تتعرض لها سوريا. ولأن لبنان لا يعيش في جزيرةٍ معزولة عن محيطه العربي، فعلينا كلبنانيين الالتفات إلى عوامل القوة التي يمتلكها وطننا، لتحصين الواقع الوطني في ظل الظروف المعقدة".

جاء ذلك في تصريح للنائب هاشم بعد لقاءات له مع مشايخ حاصبيا، الشيخ فندي شجاع الدين والشيخ سلمان شجاع الدين، بحضور عدد فعاليات منطقة حاصبيا.